Lite a Pioltello, in due finiscono all'ospedale

Una lite è scoppiata questa mattina, domenica, in via Piemonte a Pioltello. Due persone sono finite in ospedale.

Lite in via Piemonte

Una lite che ha visto coinvolte quattro persone è scoppiata questa mattina, domenica, poco dopo le 8 in via Piemonte a Pioltello, nei pressi del campo sportivo. Il litigio ha visto confrontarsi tre donne di 20, 26 e 48 anni e un uomo di 31. Sul posto sono accorse due ambulanze e i Carabinieri. Due delle donne sono state portate in ospedale entrambe in codice verde, una al nosocomio di Cernusco e l'altra in quello di Vimercate.