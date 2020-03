L’ex cinema Giardino sarà finalmente abbattuto

L’ex cinema Giardino, abbandonato da decenni, verrà demolito entro un paio di mesi. La Giunta ha accettato la proposta della parrocchia, ora tocca al Consiglio.

L’ex cinema verrà demolito

Per tutti è il peggior biglietto da visita della città, una bruttura che non si può vedere e rappresenta una ferita nel centro di Cassano d’Adda. E finalmente, dopo decenni di abbandono, l’ex cinema Giardino di via Vittorio Veneto sarà abbattuto e al suo posto sorgeranno piante e posteggi. L’immobile, inaugurato nel 1951 e chiuso negli anni Ottanta, di proprietà della parrocchia dell’Immacolata e San Zeno, è da tempo estremamente ammalorato e rappresenta un pericolo per la pubblica incolumità, oltre a uno sconfortante esempio di degrado urbano.

Dopo la Giunta deciderà il Consiglio

La Giunta ha approvato le linee guida per un Piano integrato in variante al Pgt e accettato la proposta della parrocchia. L’intervento pone a carico di un operatore privato la demolizione del vecchio stabile e l’edificazione di una volumetria pari a quanto abbattuto in un’area di proprietà parrocchiale che si trova in vicolo dei Frati. Sulle macerie dell’ex cinema verrà realizzato un parcheggio pubblico alberato. Toccherà al Consiglio approvare il piano.

