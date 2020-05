L’ex Cinema Giardino ha le ore contate FOTO

Grazie allo sblocco dei cantieri dopo il via libera governativo, l’ex Cinema Giardino ha ormai le ore contate. Da lunedì 4 maggio 2020 inizieranno infatti le operazioni di demolizione della struttura parrocchiale di via Vittorio Veneto.

L’ex Cinema Giardino sta per essere abbattuto

Lo sblocco dei cantieri da lunedì darà il via a una operazione di bonifica con conseguente demolizione di un edificio simbolo di Cassano d’Adda, il Cinema Giardino. L’immobile, inaugurato nel ‘51 e chiuso negli anni Ottanta, di proprietà della parrocchia dell’Immacolata e San Zeno, è da tempo estremamente ammalorato e rappresenta un pericolo per la pubblica incolumità, oltre a uno sconfortante esempio di degrado urbano. Il primo intervento, in programma da lunedì 4 maggio 2020, sarà quindi quello di inertizzare e in seguito di rimuovere le lastre di eternit situate sul tetto dell’edificio.

