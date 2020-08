Le videocamere funzionano: beccate le furbette dei rifiuti e una scippatrice FOTO

L’occhio digitale contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti e non solo. La Polizia Locale di Trezzo sull’Adda, grazie alle videocamere è riuscita a individuare tre comportamenti criminosi avvenuti in città.

La videocamere beccano le furbette dei rifiuti e una scippatrice

Grazie all’ausilio delle videocamere di sorveglianza comunale, la Polizia Locale di Trezzo sull’Adda, guidata dalla comandante Sara Bosatelli è riuscita a individuare due persone che lo scorso venerdì sera, in momenti distinti avevano posizionato in via Monsignor Grisetti all’altezza del civico 12 due rifiuti ingombranti. Ma non solo è anche riuscita a individuare una scippatrice intenta a strappare una collanina a un’anziano per poi fuggire a bordo di un’auto guidata da un complice.

L’articolo completo sul numero della Gazzetta dell’Adda in edicola da sabato 8 agosto 2020 e nello sfogliabile online.

