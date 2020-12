Le reliquie dei Magi “in tour” nelle parrocchie di Brugherio. Momento storico non solo per i fedeli in vista dell’Epifania.

Momento storico: le reliquie dei Magi escono da San Bartolomeo

Per la prima volta le reliquie dei Re Magi usciranno dalla chiesa centrale di San Bartolomeo all’interno della quale sono custodite per toccare in un pellegrinaggio le diverse parrocchie della Comunità pastorale Epifania del Signore. Un appuntamento storico per un Natale profondamente segnato dall’epidemia da Covid e in vista dell’Epifania.

Il calendario del pellegrinaggio rispettando le norme anti-Covid

Le spoglie dei Magi (riconosciute come tali agli inizi del Seicento) saranno a Santa Maria Nascente e San Carlo (a Sant’Albino) sabato 2 gennaio 2021, per la Messa delle 20.30. Il giorno dopo, domenica 3, si sposteranno nella parrocchia di San Carlo, per le cerimonie delle 8.15, delle 10 e delle 11.15. Martedì 5 gennaio toccherà a San Paolo (alle 18.30), per poi arrivare al giorno dell’Epifania. Le celebrazioni eucaristiche in San Bartolomeo sono in programma alle 8, alle 10, alle 11.30, alle 16 (con la preghiera comunitaria alla presenza delle reliquie) e alle 18.30. Il 6 gennaio, alle 10.30, l’appuntamento sarà all’oratorio San Giuseppe.

