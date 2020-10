Lavori in corso a Melzo via Martiri della Libertà chiusa per due giorni

Si prospettano due giorni di passione per i melzesi. Lunedì 5 ottobre 2020 e martedì 6 ottobre 2020 via Martiri della Libertà resterà chiusa dalle 9 alle 18 nel tratto compreso tra via San Rocco (sede Cogeser) e il sottopasso di Villafranca del Pendès.

Lavori in corso a Melzo

Il provvedimento di chiusura avallato dalla Polizia Locale si è reso necessario per permettere agli operai incaricati di procedere in piena sicurezza ai lavori di sistemazione della strada. In particolare all’altezza degli attraversamenti pedonali all’altezza dell’ingresso del cinema e in prossimità della sede delle Acli. Lì infatti saranno realizzati due attraversamenti pedonali rialzati, interventi che rientrano nei progetti di messa in sicurezza della viabilità finanziati da Regione Lombardia.

I percorsi alternativi

Immaginabile il disagio per coloro che abitano nel quartiere Veneto o che devono muoversi all’interno della città tra le 9 alle 18. Per questo la Polizia Locale ha indicato dei percorsi alternativi per evitare di rimanere bloccati dalla strada chiusa. I residenti di via Vittorio Veneto e limitrofi in entrata e in uscita potranno utilizzare via Galilei, attraversando la zona industriale per ri-immettersi su via Colombo. Solo in uscita, invece, si potrà utilizzare via Borsellino, passando intorno al cinema per immettersi successivamente in via San Rocco. Il sottopasso di Villafranca del Penedès sarà aperto solo in un senso di marcia, da via Martiri della Libertà a viale Spagna.

TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO.