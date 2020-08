L’auto va a fuoco all’improvviso, lui parcheggia al distributore di benzina FOTO E VIDEO

L’auto va a fuoco all’improvviso, l’automobilista, un uomo di Missaglia, nel Lecchese, parcheggia al distributore di benzina. E’ accaduto ieri sera a Monza, in viale Stucchi. Sul posto due squadre di Vigili del fuoco. Lo raccontano i colleghi di primamonza.it

L’auto va a fuoco all’improvviso, l’automobilista parcheggia al distributore di benzina

L’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco è stato provvidenziale. Le fiamme infatti avrebbero anche potuto avvolgere il distributore di benzina. E’ invece andato tutto per il meglio ieri sera, lunedì 24 agosto, in viale Stucchi a Monza.

Poco prima di mezzanotte una chiamata ha avvisato la centrale operativa dei Vigili del fuoco della presenza di un’auto in fiamme parcheggiata al distributore Q8, nella zona tra viale Sicilia e via Salvadori, in direzione Milano. L’automobilista, in base a quanto è stato possibile accertare, si sarebbe accorto del principio di incendio della propria vettura, decidendo così di accostare e scendere al distributore di benzina.

Una scelta azzardata che fortunatamente non ha avuto conseguenze. Sul posto sono accorsi tempestivamente i Vigili del fuoco di Monza e Vimercate che hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, oltre agli agenti della Polizia di Stato.