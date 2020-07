L’aeroporto di Linate riapre lunedì 13 luglio

Ora è ufficiale: l’aeroporto di Linate riaprirà lunedì 13 luglio 2020. L’Enac ha infatti inviato una lettera alla Sea, società che gestisce gli scali milanesi, confermando la data di riapertura dello scalo chiuso dal 16 marzo.

Linate riapre lunedì 13 luglio

Lo scalo milanese era stato chiuso a marzo a seguito delle misure di contenimento del contagio da Coronavirus e non aveva più riaperto. Nella nota inviata da Enac ieri, giovedì 9 luglio 2020, si spiega che è necessaria la riapertura per «superare l’impatto negativo sull’economia e le attività produttive del territorio».

I voli

Sea, la società di gestione di Linate in un primo momento aveva proposto un massimo di sei voli ogni ora a causa della presenza dei cantieri (sono ancora in corso i lavori di riqualificazione dell’aeroporto) e delle misure di distanziamento sociale ancora in atto nella nostra Regione. Ma Enac ha ribattuto che i voli dovranno essere almeno dieci all’ora, cinque in entrata e cinque in uscita.

Alitalia

Via il 13 luglio, ma non per Alitalia. La compagnia di bandiera infatti riprenderà a volare da Linate il 24, con i voli di collegamento con la Sardegna (16 al giorno – tra andata e ritorno – con Cagliari, 10 con Olbia e 6 con Alghero). Dall’1 agosto, poi, Alitalia riprenderà tutte le altre rotte, che sino al 31 luglio rimarranno operative su Malpensa.

