Ladro Pollicino lascia una scia... di monetine a Vignate

Ladro Pollicino ha lasciato una scia di monetine dopo aver derubato la farmacia Sant'Ambrogio di Vignate.

Spacca la vetrata della farmacia e ruba l'incasso

Ha spaccato con il coperchio di un tombino la vetrata della farmacia Sant'Ambrogio di Vignate, in via Vittorio Veneto, e in pochi minuti ha fatto sparire l'incasso. Circa 3mila euro, sia in contanti che in moneta, proventi delle medicine vendute nella giornata di venerdì.

E' accaduto alle 3 del mattino di sabato 17 giugno 2023, e tutto è stato ripreso dall'occhio delle telecamere.

E' suonato l'antifurto, collegato con la Caserma dei Carabinieri, che si sono precipitati sul posto. Non hanno trovato nessuno, solo la vetrata della farmacia in mille pezzi e le casse aperte.

ha raccontato la farmacista, sul posto dalle 4.30.

Dalle immagini della nostra videosorveglianza si vede un ragazzo, non ben riconoscibile poiché vestito di nero e col volto coperto, che ha afferrato il coperchio in metallo pesante del chiusino in mezzo alla strada e l'ha scaraventato contro al vetro. L'antifurto è suonato immediatamente, lui è corso dentro e ha preso tutto: soldi, monete. Facendo volatilizzare l'incasso della giornata precedente, che stiamo ancora cercando di quantificare. Non sappiamo se abbia preso anche dei medicinali. Sono tantissimi e li stiamo controllando. I Carabinieri sono arrivati sul posto, ma lui era già sparito, pare a piedi.

Una scia di monetine

I Carabinieri hanno però notato una scia... di monetine lungo la strada. Lunga parecchi metri, che si è interrotta al terminare della strada parallela della farmacia, nei cespugli al limitare dei campi di Vignate. I militari non hanno trovato altro che potesse ricondurre a ladro e a eventuali complici.

Le monete, circa 80 euro, sono state restituite ai proprietari dell'esercizio. Le indagini sono in atto e si stanno visionando le immagini di videosorveglianza dell'intero paese.