L’Acu dice addio a uno dei suoi stimati docenti. Pierluigi Chiesa aveva 78 anni: “Grazie per la tua carica umana e per tutto il tempo che ci hai dedicato”.

L’Acu di Brugherio piange uno dei suoi docenti

Da ingegnere cresciuto professionalmente all’interno di una multinazionale, era poi salito in cattedra all’Accademia di cultura universale di Brugherio per trasmettere le sue conoscenze ai corsisti dell’Acu, che ora ne piangono la morte. Pierluigi Chiesa è scomparso lunedì: aveva 78 anni. Residente a Caponago, del piccolo Comune del Vimercatese ne era stato anche sindaco per due mandati consecutivi, fino al 2004. Una volta svestita la fascia tricolore, decise di cedere il testimone alle generazioni più giovani, scegliendo di ritirarsi a vita privata. Almeno a livello politico, perché poi volse lo sguardo proprio all’Accademia cittadina.

“Ciao Pier”

“È stato un nostro apprezzatissimo docente – ha spiegato il presidente dell’Acu Maurizio Fantini – Ci ha permesso di avvicinarci a materie complesse come la nanotecnologia e la fisica, con semplicità e grande competenza. Vogliamo tutti ringraziarlo per la sua carica umana e per tutto il tempo che ci ha dedicato. A lui va il nostro ultimo “ciao Pier” con l’affetto di sempre. Chiesa lascia la moglie Isa e un figlio. A loro è arrivato l’abbraccio dell’Acu, anche in occasione dei funerali che sono stati celebrati mercoledì a Caponago, paese nel quale il 78enne ha sempre vissuto.

