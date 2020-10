La storia di Cassina de’Pecchi raccontata dai sindaci

Un incontro per ripercorrere la storia di Cassina de’Pecchi grazie ai ricordi di coloro che hanno guidato il paese ricoprendo il ruolo di sindaco.

Svelati gli aneddoti di Cassina de’Pecchi

Il Piccolo teatro della Martesana ha ospitato ieri pomeriggio, sabato, una conferenza a cui hanno partecipato gli ex sindaci di Cassina de’Pecchi che si sono succeduti sin dal 1970 ad oggi. L’incontro è stato organizzato per festeggiare i 150 anni di storia del paese, insieme ad altre iniziative che animeranno anche oggi, domenica, la cascina Casale e il museo Maio. Davanti a una cinquantina di spettatori è intervenuto anche il presidente del Comitato 150 Cassina, Francesco Cau, che ha ringraziato i presenti spiegando: “Nonostante le restrizioni dovute dal Covid-19, il nostro gruppo dieci mesi fa ha deciso di unirsi e ideare un programma per festeggiare questo importante traguardo”. I primi cittadini hanno raccontato come hanno visto cambiare il paese, non nascondendo qualche difficoltà durante i loro mandati: “Quando sono stato eletto avevamo alle spalle un decennio in cui si era verificato un incremento demografico esponenziale, c’era la necessità di costruire nuove strutture come le scuole – ha affermato Giovanni Bergomi, borgomastro dal 1985 al 1988 – Uno dei problemi fu il crollo di un metro quadro del pavimento sul ponte vicino alla metropolitana, ricordo ancora le critiche perché servirono tre mesi per sistemarlo e in quel periodo nel frattempo la circolazione si spostò sul ponticello del Colombirolo”. L’ultima a prendere la parola è stata l’attuale sindaca Elisa Balconi: “È un onore essere qui accanto ai miei predecessori, da quando sono in carica ho incontrato tantissime persone eccezionali: il lato umano della gente è uno degli aspetti più belli di questo ruolo”.