La serata in discoteca, la foto all'alba e l'omicidio: Sofia uccisa dal suo ex a Cologno Monzese

Su Instagram ha raccontato inconsapevolmente con alcune storie le ultime ore di vita, prima che venisse uccisa nella sua casa di Cologno Monzese dall'ex fidanzato.

Le ultime storie su Instagram della 20enne

Sofia Castelli, 20 anni compiuti a fine maggio, ha postato il suo ultimo contenuto sui social alle 5.58 di questa mattina, sabato 29 luglio 2023. Ha voluto ritrarre l'alba che si stagliava all'orizzonte inquadrando uno dei palazzi che si affacciano su corso Roma, a pochi metri di distanza dalla sua casa dove poi è stata uccisa dal 23enne Zakaria Atqaoui. Sullo sfondo le note di una canzone dura del rapper Vegas Jones, in cui si parla di lacrime e rabbia.

La serata in un locale di Milano e la foto dell'alba

La vittima aveva trascorso la serata al The Beach, noto locale di Milano. Anche in questo caso aveva voluto registrare tutto col proprio smartphone, creando una storia. Assieme a lei c'erano proprio Atqaoui, di Vimodrone (così ha scritto sulla propria pagina Instagram), e un'amica. Ma cosa è accaduto da quella foto scattata poco prima delle 6 di oggi e il delitto? E' giunto al termine di una lite scoppiata nell'appartamento? A ricostruire con esattezza il dramma saranno i Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni e la Procura di Monza. Quello che si sa al momento è che la 20enne è stata uccisa con diverse coltellate alla gola, che non le hanno lasciato scampo.

La confessione del 23enne alla Polizia Locale

Il 23enne si è presentato spontaneamente dopo il delitto (che ha confessato) al Comando della Polizia Locale di Cologno. Erano circa le 9.30. Il Polo della Sicurezza di largo Salvo D'Acquisto dista poche centinaia di metri in linea d'aria dal condominio scenario del delitto e dove Castelli viveva con la famiglia, il padre, la madre e il fratello adolescente, lontani dalla città, in Sardegna. Qui sono stati raggiunti dalla tragica notizia, che ha sconvolto l'intera Cologno. Vittima e assassino pare che si fossero lasciati recentemente, ma a quanto pare si frequentavano ancora. Cosa ha innescato quindi la violenza? Il desiderio di lui di ripartire con la relazione?

L'interrogatorio del Pm

Sottoposto a fermo, Atqaoui (italiano di origini marocchine) è stato interrogato dal Pm monzese Emma Gambardella, arrivata in corso Roma durante le rilevazioni scientifiche a opera del Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri, che si è trattenuto a lungo all'interno dell'immobile nella zona centrale di Cologno.