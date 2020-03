La Polizia Locale di Segrate devolve la giornata lavorativa al San Raffaele

La Polizia Locale di Segrate ha deciso di devolvere la giornata lavorativa di questo fine settimana all’Ospedale San Raffaele.

Il bel gesto degli agenti segratesi

Un gesto significativo da parte degli agenti segratesi: donare lo stipendio si un giorno al San Raffaele. “Stiamo affrontando un’emergenza, questa del Covid 19, che si sta propagando in tutto il mondo e che sta mettendo in ginocchio il nostro eccellente sistema sanitario – hanno detto dal comando – Abbiamo fatto una lunga riflessione prima di pubblicare questo post, ma abbiamo pensato che potesse essere di esempio e di incoraggiamento per tutti. Tutto il Corpo di Polizia Locale ha deciso di devolvere la giornata lavorativa di questo fine settimana all’Ospedale San Raffaele. Ci è sembrata la giusta occasione per trasformare un’emergenza in una gara di solidarietà”.

Il sindaco li aveva già ringraziati per l’impegno

A dare notizia del servizio speciale era stato il sindaco Paolo Micheli il 13 marzo 2020. “Quasi tutti gli agenti della nostra Polizia Locale, insieme al comandante, si sono spontaneamente offerti per restare in servizio in questo fine settimana – aveva spiegato – Quindi in soprannumero rispetto alla programmazione, rinunciando al turno di riposo cui hanno diritto perché non se la sono sentita di lasciare Segrate sola in questo momento. Meritano un applauso insieme a tutti i dipendenti comunali che stanno lavorando in una situazione complicata, e hanno tutta la mia riconoscenza”.

TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO.