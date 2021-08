La notte di sesso a tre finisce con una denuncia: "Mi hanno violentata"

Fa sesso con due uomini, poi denuncia: "Mi hanno violentata". I tre si erano conosciuti sui social, poi la serata nei locali di Milano e il rapporto consumato in una casa di Cologno Monzese. Indagano i Carabinieri.

Sesso a tre in casa, poi la denuncia: "Mi hanno violentata"

Si sono conosciuti su Telegram. Poi l'appuntamento per trascorrere un sabato agostano a Milano, in giro per ristoranti e locali. Infine l'idea di concludere la serata a casa di uno dei 30enni con cui la ragazza aveva deciso di uscire. E qui i tre hanno fatto sesso. Ma si è trattato di violenza sessuale, come ha sostenuto lei, oppure di un rapporto tra persone consenzienti, come invece dicono i due uomini? A stabilirlo dovranno essere ora i Carabinieri e la Procura di Monza, che stanno indagando.

Ha chiamato lei il 118: visitata alla Mangiagalli

Era ormai domenica mattina quando la giovane, allontanatasi dall’immobile, ha allertato i soccorsi. Il personale del 118 l’ha trasportata alla Clinica Mangiagalli, centro ospedaliero di Milano specializzato e di riferimento per i casi di violenza sessuale e domestica. Qui è stata sottoposta a visite e accertamenti medici, che potrebbero risultare importanti (se non fondamentali) per permettere all’Arma di fare chiarezza in maniera definitiva su quanto successo.

