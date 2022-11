Investita all'incrocio, arriva l'elisoccorso. E' accaduto poco fa a Cernusco sul Naviglio in via Fontanile.

A finire in ospedale in codice giallo una donna di 51 anni, che è stata investita proprio poco fa da un'auto all'incrocio di via Fontanile.

La dinamica è ancora tutta da chiarire: pare che la 51enne si trovasse nei pressi dell'attraversamento pedonale, quando è stata travolta da un'auto di passaggio.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi: ambulanza, automedica e addirittura l'elisoccorso. Fortunatamente, dopo un primo esame da parte dei soccorritori, è stata trasportata cosciente ma con varie contusioni in ospedale in codice giallo, fuori pericolo di vita. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Pioltello, ai quali spetterà effettuare i rilievi e costruire la dinamica.