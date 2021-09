Investe un'anziana, si ferma, la sposta a bordo strada e poi fugge

Una scena incredibile si è parata davanti agli occhi degli agenti della Polizia Locale di Pioltello che hanno visionato le telecamere. Una automobilista investe una donna anziana, si ferma, ma invece di prestare soccorso la sposta di lato e fugge via.

Investe un'anziana e non la soccorre

L'episodio che ha dell'incredibile è avvenuto lunedì 20 settembre 2021, a Seggiano in via Michelozzo in prossimità di via Pisano. Erano circa le 7.40. Il conducente, una donna di circa 40 anni domiciliata in città,a stava percorrendo la strada a bordo della sua utilitaria quando ha centrato una 80enne pioltellese che stava attraversando. Immediatamente ha arrestato la corsa del suo veicolo, è scesa, ma invece di accertarsi delle condizioni della ferita l'ha spostata a bordo strada e poi si è data alla fuga.

Sul posto è arrivata l'ambulanza per prestare soccorso all'anziana che aveva riportato lesioni gravissime: la prognosi di guarigione è superiore ai 50 giorni.

Le indagini della Polizia Locale

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Pioltello che hanno prestato soccorso alla malcapitata. Hanno raccolto la sua testimonianza e una volta terminate le operazioni hanno fatto rientro in centrale per visionare le telecamere di videosorveglianza. L'occhio elettronico non ha deluso, riprendendo nel dettaglio la dinamica del sinistro.

Dalla targa del veicolo gli agenti sono risaliti alla conducente che è stata convocata in Comando per essere messa davanti alle proprie colpe. La donna è stata denunciata per omissione di soccorso e, secondo il Codice della strada, le è stata immediatamente ritirata la patente.