Intossicazione etilica, 16enne in ospedale

Intossicazione etilica in pieno centro a Trezzano. I soccorritori sono dovuti intervenire per una 16enne che ha assunto sostanze alcoliche.

Intossicazione etilica a Trezzano

I soccorritori sono dovuti intervenire per una 16enne che ha assunto sostanze alcoliche. In pieno centro a Trezzano Rosa, in via Dante Alighieri, sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Cassano d’Adda e un’ambulanza, ripartita in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero preoccupanti ed è stata portata d’urgenza al Pronto soccorso.

