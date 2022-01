Intossicazione da farmaci, 37 enne in codice rosso

SIRENE DI NOTTE

Intervento a Vaprio per l'intossicazione di un 37enne.

Un 37enne è stato soccorso questa notte a Vaprio per un'intossicazione da farmaci. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Vimercate.

Intossicazione da farmaci a Vaprio

Soccorritori del 118 in azione questa notte a Cascina Badia a Vaprio per soccorrere un 37enne vittima di un'intossicazione da farmaci. E' accaduto poco dopo le 23.30 di sabato 22 gennaio 2022. L'ambulanza, era intervenuta inizialmente in codice giallo successivamente cambiato nel più grave codice rosso. Dell'accaduto sono stati allertati anche i Carabinieri.

Malore a Cassina

Poco più di un'ora dopo, mezzanotte era trascorsa da 45 minuti circa, i soccorritori del 118 sono stati chiamati a intervenire in via Andromeda a Cassina dè Pecchi per un 48enne colto da malore. L'uomo è stato trasportato in codice giallo al San Raffaele. Anche in questo caso sono stati allertati di Carabinieri.