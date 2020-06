Infortunio sul lavoro, 51enne trasportato in ospedale con l’elisoccorso: è grave

Infortunio sul lavoro questa mattina venerdì a Brembate. Nell’incidente è rimasto ferito un 51enne che è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso.

Infortunio sul lavoro

Un incidente sul lavoro è accaduto questa mattina, venerdì 12 giugno 2020, in un’azienda di via Piemonte a Brembate. Ferito un 51enne residente nella Bergamasca che è stato soccorso in codice rosso. Sul posto si sono portati un’ambulanza del 118, un’automedica e l’elisoccorso, oltre ai Carabinieri e ai tecnici dell’Asl di Bonate Sotto. L’uomo è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso in codice rosso.

TORNA ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE