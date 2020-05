Infortuni sul lavoro, incidenti, malori: notte intensa per le nostre ambulanze

Notte impegnativa per i soccorritori dell’Adda Martesana, chiamati a intervenire in più situazioni.

Infortuni sul lavoro

Raffica di infortuni sul lavoro. Il più grave alle 21 a Capriate San Gervasio in via San Fermo. Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) parla di amputazione. L’intervento si è concluso con il trasporto in ospedale di un uomo di 55 anni in codice giallo.

Contemporaneamente a Basiano, in via Fermi, ambulanza in azione per un 47enne ferito sul lavoro, trasportato in ospedale in codice verde.

Alle 2 in via Spinelli a Peschiera Borromeo un operaio è rimasto invece vittima di uno schiacciamento, conclusosi con il trasporto in codice verde in ospedale

Incidente sulla Cassanese

Era partito in codice rosso, invece, l’intervento chiamato alle 4 sulla Cassanese, in territorio di Segrate per un incidente automobilistico. Sul posto un’ambulanza dell’Avis Cologno, l’automedica, i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Soccorso un uomo di 49 anni, che è alla fine andato in Pronto soccorso in codice verde.

Gli altri interventi

Alle 21 a Carugate, in via Mirabello, intervento di ambulanza e Carabinieri per ciò che Areu cataloga come aggressione. La vittima, 45 anni, è finita in ospedale in codice verde. Codice giallo, invece, per il 43enne soccorso poco dopo le 23 in via Corridoni di Cernusco sul Naviglio per un malore.

