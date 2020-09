Infortunati durante l’attività fisica finiscono in ospedale. Centauro cade sulla Provinciale

Alle volte l’allenamento o la partitella serale possono finire… all’ospedale. E’ quanto accaduto ieri in tarda serata a Gorgonzola e Cologno Monzese. Ecco di seguito le SIRENE DI NOTTE.

Cade sulla banchina del Metro

Oggi, martedì 29 settembre 2020, intorno alle 7.15 i Vos di Gorgonzola sono stati chiamati a intervenire presso la banchina della metropolitana di Gessate dove un uomo di 74 anni era caduto in terra rovinosamente. L’intervento è partito in codice giallo. Quando i sanitari sono arrivati sul posto hanno verificato le condizioni dell’uomo che, fortunatamente, non ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale.

Infortunio a Cologno Monzese e Gorgonzola

Il primo incidente sportivo si è verificato alle 20.45 a Cologno Monzese in via don Sturzo. Protagonista un ragazzo di 22 anni che si è fatto male durante l’attività. Sul posto è stato richiesto l’intervento dell’Avis di Cologno in codice giallo. Il giallo è stato visitato e, sospettando un problema di natura ortopedica, è stato trasportato al Cto di Milano per ulteriori controlli. Simile scena si è verificata presso il centro sportivo di via Toscana a Gorgonzola. A richiedere l’intervento un 34enne infortunatosi a sua volta. Sono stati i Vos di Gorgonzola a caricarlo sul mezzo per trasportarlo (in codice verde) al Pronto soccorso.

Centauro a terra sulla Provinciale

L’incidente più grave, però, è avvenuto a Cernusco sul Naviglio lungo la Provinciale 113. Erano quasi le 21 quando un motociclista ha perso il controllo del suo mezzo ed è caduto rovinosamente a terra. Immediato l’intervento dei soccorritori con un’ambulanza della Croce Rossa di Brugherio che è arrivata sul posto insieme ai Carabinieri della Compagnia di Cassano d’Adda. Il 32enne è stato soccorso e trasportato in codice giallo al San Gerardo di Monza.

