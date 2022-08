Incredibile rissa in centro, un giovane si scaglia contro i soccorritori

Una scena pazzesca che ha lasciato attoniti i presenti quella che si è verificata ieri nel centro di Gorgonzola quando dei giovani hanno iniziato a picchiarsi.

Gorgonzola, botte da orbi in centro

Una scena di inaudita violenza ha sconvolto coloro che hanno assistito. E' successo ieri, sabato 6 agosto 2022, in piazza Cagnola a Gorgonzola, in pieno centro. Erano da poco passate le 18.30 quando è stato lanciato l'allarme e l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un'ambulanza della Misericordia di Inzago. Ma le cose sono andate via via degenerando e la rissa ha coinvolto più giovani, tanto che è stato necessario mandare anche un'automedica e altri due mezzi dei soccorritori (Vos di Gorgonzola e Croce Bianca di Carugate) oltre ai Carabinieri della stazione di via Trieste.

Erano giovani ubriachi

La lite è nata per futili motivi. I giovani coinvolti avevano alzato il gomito e hanno dato in escandescenza. Uno di loro, un 23enne residente a Gorgonzola, ha addirittura aggredito il personale delle ambulanze e per questo è stata richiesta l'automedica per procedere con la sedazione. Era ferito e perdeva sangue, finito sulle divise dei militari che cercavano di tenerlo sotto controllo. E' stato poi portato in codice giallo all'ospedale di Melegnano. Gli altri giovani coinvolti, tutti del posto stando a quanto ricostruito, sono scappati appena hanno visto arrivare i Carabinieri. Una 19enne, all'inizio della lite, ha cercato di riportare la calma senza però riuscirci ed è rimasta lievemente ferita.