Incidente tra auto e moto a Pioltello coinvolto il fattorino della pizza

Intervento in codice giallo a Pioltello questa sera. Un incidente è avvenuto all'altezza della rotonda tra via Alla Stazione via Don Amati. Tra i coinvolti il fattorino di una pizzeria.

Incidente tra auto e moto a Pioltello

Attimi di paura oggi, martedì 21 febbraio 2023 intorno alle 20.30. Nei pressi della rotatoria tra via Alla Stazione il sottopasso che porta a Limito è avvenuto uno scontro tra un'auto e il motorino del pony express impegnato nella consegna delle pizze. Uno scontro violento con il motociclista che è caduto violentemente a terra. Immediata la chiamata ai soccorsi, con la Centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza che ha inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo. Con i soccorritori sono arrivati anche i Carabinieri della Compagnia cittadina.

Il lavoratore, un uomo di 36 anni, è stato immediatamente soccorso e caricato a bordo del mezzo medicalizzato e trasportato in codice giallo al Pronto soccorso. Spetterà ai Carabinieri ricostruire l'accaduto e verificare l'esatta dinamica che ha portato all'incidente.