E' in prognosi riservata il 44enne di Gorgonzola rimasto coinvolto in un incidente intorno alle 14.38 di ieri, martedì 11 ottobre, sulla Sp13 nel Comune di Agrate Brianza.

Incidente sulla Sp13, coinvolto un 44enne di Gorgonzola

Come raccontato dai colleghi di primamonza.it, nel sinistro sono rimaste coinvolte un'auto e una moto che per motivi ancora da chiarire sarebbero entrate in collisione all'altezza dell'imbocco della provinciale che porta verso Pessano.

Subito dopo l'impatto sono stati allertati i soccorsi: sul posto si sono portati i volontari di Avps Vimercate e l'automedica. Vista la gravità della situazione, è stato fatto alzare in volo anche l'elisoccorso proveniente da Bergamo.

Gravi le condizioni del 44enne

Ad allarmare i soccorritori le condizioni di un uomo di 44 anni residente a Gorgonzola, giudicate gravissime. L'uomo è stato trasferito all'ospedale di Monza in codice rosso e attualmente si trova in prognosi riservata.