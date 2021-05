Incidente sul lavoro a Basiano, arriva l’elisoccorso

Elisoccorso a Basiano, oggi, martedì 18 maggio 2021, per un infortunio sul lavoro in via Pascoli.

Infortunio nel capannone, atterra l’elisoccorso a Basiano

Incidente sul lavoro in via Pascoli al civico 1, nella zona industriale di Basiano. I soccorsi sono stati allertati poco dopo le 10.30 e sul posto sono giunti un’ambulanza della Busnago Soccorso e un elisoccorso, atterrato in un campo a poche decine di metri. A rimanere coinvolto nell’infortunio è stato un uomo di 45 anni.

L’incidente, di cui ancora non si conosce la dinamica, è avvenuto all’interno di un capannone in costruzione. Dopo i primi soccorsi prestati sul posto, i sanitari hanno optato per il trasferimento in ospedale con l’elisoccorso. L’intervento, inizialmente classificato come codice rosso è passato poi in giallo.

Seguono aggiornamenti.