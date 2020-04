Incidente mortale sulla Cerca tra Pessano e Caponago FOTO

Tragico incidente sulla Cerca, tra Pessano e Caponago, questa sera, venerdì 24 aprile 2020. C’è una vittima.

Incidente mortale sulla Cerca

Il sinistro si è verificato poco dopo le 21 di questa sera, venerdì, nel tratto compreso tra Pessano con Bornago e Caponago. Due i veicoli coinvolti, un furgone Fiat e uno Ford, che sono venuti a collidere poco dopo il ponte di Caponago, in direzione Pessano.

Sul posto sono stati chiamati i soccorritori della Croce Bianca di Melzo e dei Vos di Gorgonzola, oltre all’elisoccorso, alzatosi in volo da Como.

Intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco di Gorgonzola e Vimercate.

Purtroppo per uno dei coinvolti non c’è stato nulla da fare, mentre l’altro conducente è stato caricato sull’elisoccorso e verrà trasportato in ospedale in codice rosso.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro.

Seguono aggiornamenti

