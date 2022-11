Incidente in Tangenziale Est, morto un 38enne: donati gli organi

Le sue condizioni erano apparse subito disperate: era stato trasportato in arresto cardiaco e in codice rosso al Pronto soccorso del Niguarda. Poi il decesso. Non c'è stato purtroppo nulla da fare per un 38enne rimasto coinvolto in un drammatico incidente avvenuto lunedì 21 novembre 2022, lungo la Tangenziale Est, nel tratto di Cologno Monzese. I genitori hanno dato il consenso all'espianto degli organi.

Il drammatico incidente

La chiamata al 112 era partita poco dopo le 22, dopo che la Fiat Panda guidata dall'uomo era finita violentemente contro il guardrail all'altezza del curvone a ridosso del Quartiere Stella. Sul posto la Centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza aveva inviato un'ambulanza dei Volontari di Vimercate e un'automedica, allertate in codice rosso, oltre alla Polizia Stradale di Arcore. Per il 38enne, residente a Milano, i soccorritori avevano avviato immediatamente le manovre salva-vita nel tentativo di rianimarlo, decidendo poi di trasportarlo in codice rosso al Niguarda. Ospedale nel quale è rimasto ricoverato in prognosi riservata, fino alla morte. E da una tragedia è germogliata la speranza, con la scelta della famiglia di dare il proprio benestare alla donazione.

Lo schianto contro il guardrail

La ricostruzione dell'incidente è stata affidata alla Polstrada, che ha avuto il compito di appurare le cause dell'incidente. Il 38enne avrebbe perso il controllo della sua utilitaria in autonomia, forse anche a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia. Danneggiata lievemente anche un'altra auto che sopraggiungeva immediatamente dopo la Panda del 38enne. Il guidatore del secondo veicolo è rimasto incolume dopo aver colpito lievemente i detriti rimasti sulla carreggiata. La Tangenziale Est nel tratto e nella direzione di marcia interessati dallo scontro era stata riaperta completamente al traffico attorno alle 3 di notte, a seguito anche della sostituzione del guardrail seriamente danneggiato per l'urto.