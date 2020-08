Incidente in barca in Liguria, muore una 72enne. La donna era in vacanza con il marito, che ha lanciato l’allarme. Purtroppo non c’è stato nulla fare.

Incidente in barca: muore una 72enne

A dare l’allarme è stato il marito Cesare Fumagalli, che svegliandosi presto giovedì mattina, 20 agosto 2020, non ha trovato la moglie Luigia Tresoldi sull’imbarcazione. Ha iniziato a preoccuparsi, fino a quando sporgendosi ha visto il suo corpo ormai senza vita in acqua, accanto alla passerella. Per lei non c’è stato nulla da fare. La 72enne è morta annegata. Una tragedia, quella avvenuta nel porto di Loano, nel Savonese, che ha colpito nel profondo non solo Gessate, dove la donna viveva col marito, ma anche Gorgonzola. Il figlio, infatti, è titolare di un’attività specializzata in serramenti e infissi. La vittima era molto nota in paese. È stata infatti la titolare del Bar Centrale di via Badia, che si trova esattamente di fronte il Municipio. Il marito, suo coetaneo, ha gestito con lei l’esercizio in centro assieme alla consorte, fino alla cessione dell’attività. Arrivata la pensione, per loro era stata la volta di coltivare la grande passione per il mare e le barche.

Le indagini della Capitaneria di Porto di Loano

A indagare su quanto avvenuto è la Capitaneria di Porto di Loano. All’origine della caduta in acqua rivelatasi fatale potrebbe esserci stato o un incidente, oppure un malore. Le immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza pare che confermino la tragica fatalità.

La notizia anche nell’edizione della Gazzetta dell’Adda disponibile in edicola da sabato 22 agosto e nella versione sfogliabile online.

Torna alla home per le altre notizie di oggi