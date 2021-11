Il sinistro

E' accaduto ieri, domenica 7 novembre 2021, a Vimodrone: l'adolescente è stato trasportato in ospedale.

Incidente con un'auto, paura per un 16enne in motorino ferito al volto. E' accaduto ieri, domenica 7 novembre 2021, a Vimodrone: l'adolescente è stato trasportato in ospedale.

Incidente con un'auto, ferito un 16enne

Il sinistro è avvenuto ieri, domenica, sulla Padana, in prossimità della rotonda con via Pio La Torre. La chiamata al 112 è partita attorno alle 12.30. A rimanere ferito e ad avere bisogno delle cure dei sanitari è stato un ragazzino di 16 anni, che viaggiava sul suo ciclomotore. Il giovane ha sbattuto il volto contro il parabrezza del motorino. La Centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo.

L'adolescente trasportato in ospedale

L'adolescente, dopo essere stato medicato sul posto, è stato poi trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto sono stati inviati anche i Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni, che hanno ricostruito la dinamica del sinistro. Nelle ore successive, il 16enne è stato poi dimesso dall'ospedale.

La Padana sempre insidiosa per la questione incidenti

La Padana si conferma parecchio insidiosa sul fronte degli incidenti, nonostante gli interventi di messa in sicurezza già eseguiti dal Comune (tra rotonde e divieti di svolta e sorpasso con la doppia striscia continua) e altri che invece verranno eseguiti prossimamente, in concomitanza con i vari piani attuativi e di recupero delle aree dismesse che sono appena partiti o partiranno nel prossimo futuro.