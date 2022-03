Incidente alla rotonda arrivano Polizia Locale e ambulanza

Sinistro

Si temeva per le condizioni di un 20enne coinvolto nello scontro. A causarlo una mancata precedenza. Sul posto sanitari e agenti di Pioltello.

Due utilitarie si sono scontrate all'altezza della rotonda tra via D'Annunzio e via Marconi a Pioltello. Sul posto Polizia Locale e ambulanza della Croce Verde di Pioltello.

Incidente alla rotonda

Poco prima delle 17 di oggi, mercoledì 30 marzo 2021, due utilitarie si sono scontrate violentemente all'altezza della rotatoria che connette Pioltello Vecchia con la tangenzialina all'altezza dell'interramento della Cassanese e via D'Annunzio. Coinvolte due Fiat Panda che provenivano da differenti direzioni. L'urto è stato violento come testimoniato dai danni riportati dai mezzi.

Immediata la chiamata al 112 e sul posto sono arrivati i sanitari della Croce Verde cittadina in codice giallo. Inizialmente si temeva che uno dei coinvolti, un ragazzo di 20 anni, fosse rimasto ferito a seguito dell'impatto. Fortunatamente, però. le condizioni del giovane sono apparse meno gravi del previsto tanto che non c'è stato bisogno di trasportarlo in Pronto Soccorso.

Necessaria anche la presenza degli agenti del Comando di via de Gasperi che hanno deviato il traffico per permettere ai sanitari di effettuare le procedure di soccorso e di verificare lo stato di salute dei coinvolti. Lo stesso personale della Polizia Locale ha quindi proceduto a eseguire i rilievi per ricostruire le dinamiche del sinistro che, da una prima ipotesi, potrebbe essere stato causato da una mancata precedenza.