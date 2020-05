Incidente, aggressione e un ribaltamento in autostrada. Gli interventi dei soccorritori del 118 nelle ultime ore.

Gli interventi nella notte dei 118

Ieri sera, venerdì 22 maggio 2020, poco dopo le 20, sono stati coinvolti anche dei bambini nell’incidente con ribaltamento avvenuto sulla A1 nel tratto tra San Donato e San Giuliano Milanese. Cinque le persone coinvolte, compresi due piccoli di 3 e 5 anni. I feriti, per fortuna, non sono risultati in grave condizioni. Il 118 intervenuto sul posto in codice rosso ha poi trasportato i coinvolti all’ospedale di Melegnano in codice verde.

Sempre ieri sera, alle 22.30, i soccorritori sono intervenuti a Cologno Monzese, per un infortunio avvenuto in un esercizio pubblico di via Sormani. Il coinvolto, però, si tratta di un 38enne, alla fine non ha avuto bisogno di essere trasportato al Pronto soccorso.

Nell’incidente stradale a Pantigliate sempre di ieri ha avuto la peggio un ciclista di 17 anni. Il ragazzo avrebbe fatto tutto da solo. Mancavano pochi minuti alle 23 quando il 118 è intervenuto in codice giallo in via San Francesco. L’adolescente – che è caduto dalla sua bicicletta – è stato trasportato in codice giallo al San Raffaele.

Erano invece le 4.40 di questa mattina, sabato 23 maggio 2020, quando è avvenuta un’aggressione a Sesto, in via Puricelli Guerra. Ferita una 38enne. Non gravi, per fortuna, le sue condizioni: la donna è finita al Bassini di Cinisello Balsamo in codice verde. Sul posto, oltre al 118, anche gli agenti del Commissariato di Sesto.

