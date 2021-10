Allertato il 115

E' accaduto questa notte a Cernusco sul Naviglio: sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e 118.

Incendio in un palazzo per un mozzicone di sigaretta: intervento in alta quota dei pompieri. E' accaduto questa notte a Cernusco sul Naviglio: sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e 118.

Incendio in un palazzo a Cernusco, intervengono i pompieri

Per fortuna non ci sono stati feriti o intossicati, ma solo danni al balcone dell'appartamento all'ultimo piano interessato dal rogo scoppiato nella notte tra ieri, venerdì 1 ottobre 2021, e oggi, sabato 2 ottobre. E' accaduto in uno stabile di via Mosè Bianchi.

Mobilitazione per il rogo sul balcone all'ultimo piano

Sul posto, dopo la chiamata al 115, sono intervenuti tre mezzi del Vigili del Fuoco, una gazzella dei Carabinieri della Compagnia di Pioltello e un'ambulanza della Croce Bianca di Cernusco sul Naviglio. I pompieri grazie all'autoscala sono riusciti a raggiungere il balcone al sesto piano del condominio, spegnendo del tutto l'incendio. E' probabile che a dare il via alle fiamme possano essere state delle sigarette spente male e gettate nella spazzatura.