Incendio in un appartamento in centro a Brugherio, evacuata una famiglia

Le fiamme hanno distrutto un appartamento in centro a Brugherio, oggi mercoledì 9 novembre 2022. E' accaduto poco dopo le 14.30 in via Dante 20 e ha richiesto l'intervento congiunto di Vigili del Fuoco, Polizia Locale e operatori sanitari del 118 con un'ambulanza.

Rogo in una casa in centro

Ancora da accertare la dinamica del rogo, che però ha avuto pesantissime conseguenze. A seguito dei danni riportati dall'immobile provocati dalle fiamme infatti, i Vigili del Fuoco hanno dichiarato l'inagibilità del piano superiore dell'abitazione per problemi strutturali e dell'intero appartamento per danni correlati all'impianto elettrico.

Sono intervenuti anche i tecnici comunali.

Evacuata una famiglia

Gli inquilini hanno dovuto così essere evacuati. Gli operatori del 118 hanno provveduto a visitare i cinque minori e la madre, ma fortunatamente non hanno riportato conseguenze per l'inalazione del fumo.

Sul posto sono accorsi a quel punto anche gli operatori del Servizi sociali comunali per concordare con i coinvolti una soluzione abitativa temporanea, finché non sia ripristinata l'agibilità dell'appartamento.

L'incidente ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità: via Dante infatti, è stata chiusa per consentire il libero accesso ai mezzi di soccorso.