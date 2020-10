In piazza senza mascherina, fra di loro c’era un ladro ed è stato preso

Un gruppo isolato di quattro persone stava chiacchierando in piazza senza mascherina. Si è poi scoperto che fra di loro c’era un ladro.

In piazza senza mascherina, quattro multe e un arresto

Chiacchieravano senza mascherina al centro della piazza e sono stati fermati dai Carabinieri. Dal controllo è emerso che uno di essi aveva un ordine di custodia cautelare ed è stato arrestato. L’episodio è avvenuto giovedì 22 ottobre, il giorno in cui sono scattati i controlli per il coprifuoco entrato in vigore per arginare la seconda ondata pandemica del Coronavirus. Nel dettaglio l’intervento è scattato verso le 22.30 in piazza Papa Giovanni Paolo II, dove un isolato gruppetto di quattro persone, di origini magrebine, volti noti alla Forza pubblica, è stato sorpreso senza mascherina. I militari, quindi, dopo averli sanzionati con un’ammenda da 400 euro ciascuno, hanno svolto una serie di accertamenti per risalire alle identità dei fermati. Dai controlli è emerso che uno dei quattro aveva un ordine di custodia cautelare pendente emesso tre mesi fa per aver commesso un furto alla Corte lombarda di Bellinzago. Alla fine l’uomo è stato quindi arrestato.

