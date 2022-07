In fiamme una spazzatrice, intervengono i Vigili del Fuoco

Una spazzatrice è andata in fiamme questa mattina, sabato, a Trezzo. Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale.

In fiamme una spazzatrice

Attimi di paura a causa di una spazzatrice impiegata per la pulizia delle strade che è andata a fuoco questa mattina verso le 8.45 in via dei Mille a Trezzo. Sul posto si è portata immediatamente una pattuglia della Polizia Locale che durante il controllo del territorio ha notato una colonna di fumo e un odore acre. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. Le fiamme hanno interessato anche un'abitazione vicina che però non ha riportato danni interni e non ha visto compromessa l'agibilità. Per consentire le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza la strada è stata chiusa al traffico e, in un primo momento, anche alla circolazione pedonale, con conseguenti disagi sul traffico. Attualmente sono in corso le indagini per stabilire le cause dell'accaduto anche se da una prima analisi, l'incendio pare essere scaturito da un problema al veicolo e non dai rifiuti raccolti durante le operazioni di pulizia.