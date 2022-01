Impressionante scontro al "solito" incrocio

Sinistro

E' accaduto a Cernusco sul Naviglio, momenti di timore per un incidente tra due automobili.

Violentissimo scontro, ma fortunatamente senza gravi conseguenze, al "solito" incrocio di Cernusco sul Naviglio. Due i feriti, ma per fortuna entrambi sono stati accompagnati in ospedale in codice verde.

Incidente a Cernusco sul Naviglio

Il sinistro si è verificato ieri, domenica 23 gennaio 2022 attorno alle 15, all'incrocio tra via Briantea e via Gorizia. Coinvolte una Fiat Freemont e una Alfa Romeo Mito. L'impatto è stato molto violento tanto che i due veicoli sono carambolati sull'asfalto. Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia Locale del Comando di via Neruda e due ambulanze, una della Croce Verde di Pioltello e una dei Volontari del soccorso di Gorgonzola. A rimanere feriti i due automobilisti, una 53enne e un 47enne, entrambi fortunatamente in modo non grave.

Caricati in autolettiga sono stati accompagnati uno al Policlinico di Monza e l'altro all'Uboldo di Cernusco in codice verde. Al vaglio degli agenti la dinamica del sinistro.

Non è la prima volta che si verifica un sinistro simile in quell'incrocio. I veicoli provenienti da via Gorizia hanno l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza. La visuale è molto scarsa e per questo c'è installato uno specchio, che però alcuni non notano.