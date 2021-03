Il parco dell’Idroscalo, a Segrate, chiude per Pasqua anche in considerazione delle restrizioni dovute al posizionamento in zona rossa della Lombardia.

Il parco dell’Idroscalo chiude per Pasqua

Città metropolitana di Milano ha deciso la chiusura del parco Idroscalo, in via Circonvallazione a Segrate, per sabato 3 aprile 2021, domenica 4 (Pasqua) e lunedì 5 aprile (Lunedì dell’Angelo). “La decisione è stata presa al fine di evitare assembramenti e situazioni non in linea con le disposizioni per il contenimento della pandemia durante le prossime festività pasquali, anche in considerazione delle restrizioni dovute al posizionamento in zona rossa della Lombardia”, si legge nel comunicato diffuso dall’ente. Il parco era stato già chiuso durante il lockdown di marzo 2020, e aveva poi riaperto il 7 maggio registrando nei mesi successivi una affluenza record. Poi è stato nuovamente chiuso a novembre con l’ingresso in zona rossa della Lombardia e aveva riaperto a dicembre. Ora un nuovo stop, ma di pochi giorni: si potrà tornare da martedì 6 aprile 2021.

Alcuni accessi restano garantiti

Sarà comunque garantito l’accesso al Centro ricerche del gruppo Cap situato in Riviera Est, in quanto considerato servizio pubblico essenziale, al personale volontario di Protezione civile e ai servizi di reperibilità ed emergenza, ai concessionari (limitatamente alla tutela e alla manutenzione del luogo in cui svolgono la propria attività o per lo svolgimento di attività non soggette a sospensione), all’associazione Giacche verdi Onlus per l’accudimento degli animali presenti nel maneggio, alle imprese di manutenzione e ai professionisti (progettisti, direttori lavori, responsabili della sicurezza), ai dipendenti della Città metropolitana di Milano per esigenze di servizio. La manifestazione Coni/Cip promossa da Asd Idroscalo Club “gara nazionale di velocità canoa, kayak e paracanoa” si terrà regolarmente a porte chiuse, quindi i membri della società sportiva e gli atleti potranno entrare e partecipare nelle modalità consentite dalle disposizioni ministeriali. Maggiori informazioni su: www.idroscalo.org.