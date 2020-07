Il corpo senza vita di una 28enne recuperato nell’Adda

Il corpo di una ragazza di 28 anni senza vita è stato recuperato stasera, venerdì 17 luglio 2020, nell’Adda a Vaprio.

Corpo senza vita nell’Adda

L’allarme è stato lanciato pochi minuti prima delle 19 dalla zona di via Alzaia. Sul posto sommozzatori, ambulanza, elisoccorso e Carabinieri. Le ricerche sono durate qualche minuto, prima di recuperare il corpo. Purtroppo per la giovane non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso. Dalle prime informazioni sembra che si sia trattato di un gesto volontario.

