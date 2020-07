Il Comune di Gessate mette in campo un avvocato sulla gestione del centro sportivo

Comune e gestore del centro sportivo sono ai ferri corti. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato un atto di indirizzo per rivolgersi a un legale.

Comune e gestore ai ferri corti

Il comune e il gestore del centro sportivo “Romeo Bertini” sono ai ferri corti. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato un atto di indirizzo per rivolgersi a un legale e l’assessore Ciro Paparo ha osservato. “Ci sono inadempienze che vanno avanti da tempo, non possiamo permetterci di arrivare impreparati a settembre – ha detto – La mia preoccupazione maggiore sono le realtà locali che, in alcuni casi, hanno dovuto rivolgersi a strutture di altri Comuni”. Dura la replica del dirigente di Obiettivo Sport, Luca Villa. “Il Comune oggi ha più attività e iniziative di prima, e risparmia 120mila euro di contributo”.

