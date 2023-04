I predoni saccheggiano un centro ippico a Cernusco sul Naviglio

E' stato svaligiato il centro ippico La Viscontella in via Viscontina a Cernusco sul Naviglio. E’ accaduto martedì 11 aprile 2023 in pausa pranzo. Alcuni malviventi hanno letteralmente saccheggiato la struttura sportiva, molto popolare tra le famiglie soprattutto per il fatto che gestisce pony e promuove l’attività con i bambini.

Colpo in pieno giorno

I predoni hanno colpito in pieno giorno. E’ possibile che siano arrivati alla struttura addirittura con un furgone, lasciato in un prato laterale. Poi, una volta introdottisi nel centro sono andati a colpo sicuro. Hanno aperto magazzini e armadi. A finire nel bottino sono state soprattutto una trentina di selle.

Sono sconfortati i titolari dell'attività.