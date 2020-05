“Ho lasciato la Pfm e ora porto la musica nelle carceri”

Franco Mussida, 73 anni, si racconta. Il chitarrista, che ha lasciato la Premiata Forneria Marconi nel 2015, abita da più di quarant’anni a Cernusco sul Naviglio.

“Ecco perché me ne sono andato”

“I palchi, i concerti, la gente che ti acclama sono esperienze bellissime che porterò sempre nel cuore, così come la Pfm – ha raccontato – Ma io non ho bisogno di tali occasioni per suonare. Un pittore dipinge per creare un’opera, non per allestire la mostra. Quella semmai verrà dopo. Così per me la musica è ricerca e sperimentazione e io ho tanti progetti da seguire, come la scuola che ho fondato (il Cpm) e quello dell’educazione all’ascolto nelle carceri”. Mussida, guarito dopo essere stato probabilmente colpito dal Covid, ha parlato anche del particolare momento storico.

