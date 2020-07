Ha un chilo di eroina nascosta nella macchina: arrestato

E’ stato sorpreso in auto con un chilo di eroina ed è finito in manette. E’ successo ieri sera, mercoledì 29 luglio 2020, a Peschiera Borromeo.

In auto con un chilo di eroina

I militari del Norm della Compagnia di San Donato Milanese hanno fermato per un normale controllo un’automobile (risultata poi radiata al Pra) su cui viaggiava un 32enne albanese residente ad Albenga, in Liguria. Durante la perquisizione del veicolo, gli uomini dell’Arma hanno trovato due panetti da mezzo chilo ciascuno di eroina nascosti in uno scomparto del cruscotto.

La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro e l’uomo arrestato.

