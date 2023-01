A Salvatore Giannella, noto giornalista residente a Cassina de' Pecchi il premio Il Panettone d'oro. La Giuria lo ha voluto insignire del riconoscimento per avere inventato il Maio, il Museo dell'arte in osteggio, allestito nel torrione del contesto di Cascina Casale in via Trieste.

Il panettone d'oro

Come da tradizione la cerimonia di consegna avverrà il 3 febbraio, giorno di San Biagio, che la tradizione meneghina festeggia proprio con la consumazione di una fetta di panettone. Ecco cosa è il riconoscimento:

Il Premio alla Virtù Civica Panettone d'Oro nacque a metà degli anni '90 dello scorso secolo per iniziativa del Coordinamento Comitati Milanesi, come riconoscimento alle persone che si erano distinte per le loro virtù civiche. Con la nascita della Città metropolitana di Milano il premio si è allargato e ha abbandonato il semplice contesto cittadino, andando a coinvolgere anche i Comuni che facevano parte della vecchia provincia. Caratteristica distintiva del premio è che esso è destinato a chi, con un comportamento costante nel tempo, abbia manifestato una concreta rispondenza ai principi del vivere civico. Solidarietà, attenzione al territorio e all'ambiente, rispetto reciproco, tutela dei più deboli ed emarginati, rispetto della cultura e della tradizione civica e difesa dei diritti dei cittadini sono alcune delle virtù civiche che possono rendere meritevoli le persone del premio.

L'annuncio della sindaca

A dare comunicazione del riconoscimento è stata la sindaca Elisa Balconi, venerdì sera 27 gennaio 2023, durante il Consiglio comunale

Il nostro concittadino Salvatore Giannella ha vinto il prestigioso premio Il panettone d'oro, assegnato alla virtù civica per il suo impegno nell'ideazione e organizzazione del museo Maio, orgoglio della nostra comunità, complimenti da parte di tutta l'Amministrazione

Il Maio

Il Maio, che quest'anno compie otto anni, è un viaggio narrante e visivo nella memoria delle oltre 1600 opere d'arte ancora prigioniere di guerra, come il Fauno ridente di Michelangelo trafugato dai nazisti a Poppi (Arezzo) nel 1944 e in quelle ritrovate come la Carica dei Bersaglieri di Michele Cammarano trafugato al 8° Reggimento Bersaglieri di Pordenone e de Il Seminatore di Jacopo Bassano trafugato alla Galleria degli Uffizi di Firenze e ritrovato a Springfield negli Stati Uniti.

Salvatore Giannella

Giannella nella sua carriera ha collaborato con il settimanale l'Europeo e ha diretto il mensile Genius. Ma è soprattutto per la sua conduzione del mensile Airone che è divenuto noto al grande pubblico.

Dopo tale esperienza, terminata nel 1994, ha continuato a occuparsi di natura, impegnato sulla divulgazione delle conseguenze dei cambiamenti climatici, e di arte, in particolare quella sparita o salvata durante la Seconda guerra mondiale.

Ha scritto L’Arca dell’Arte dedicato a Pasquale Rotondi, soprintendente delle Marche, vero monument man del patrimonio artistico e culturale italiano, essendo riuscito a salvare nel corso del conflitto oltre seimila opere.