Ha circumnavigato Monte Isola a nuoto

Loris Agnesi di Inzago, 33 anni, non è nuovo alle imprese in acqua. Tre anni fa aveva attraversato lo Stretto di Messina e l’1 luglio 2020 si è messo di nuovo alla prova tra le acque del lago d’Iseo circumnavigando Monte Isola in quattro ore percorrendo a stile libero 8,8 chilometri. Il giovane, impiegato come chinesiologo e massaggiatore, laureato in Scienze motorie e che sta studiando per diventare osteopata, è partito l’1 luglio 2020 insieme alla fidanzata Ester Scalcinati e all’amico Stefano Mauri. “Era da un po’ che ci pensavo e a febbraio ho deciso di concretizzare quest’idea – ha raccontato – Durante il lockdown mi sono allenato in garage con sacco da boxe e corda facendo esercizi a corpo libero. Poi ad aprile, quando è stato possibile uscire di nuovo, ho aggiunto la corsa e dall’inizio di giugno anche la piscina”.

Non sono mancate le difficoltà

La nuotata è cominciata bene ma poi l’inzaghese ha dovuto fare i conti con pioggia e correnti avverse. Nonostante le difficoltà è riuscito però a tornare al punto da cui era partito e concludere il giro.

