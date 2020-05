Green Jobs premia l’imprenditorialità green degli studenti

Green Jobs è promosso da Fondazione Cariplo con l’obiettivo di coinvolgere i giovani di licei, istituti tecnici e professionali in un percorso sfidante di autoimprenditorialità green, finalizzato a promuovere le competenze trasversali legate alla green economy e in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU (SDGs). Il progetto è realizzato con InVento Innovation Lab e JA Italia grazie al prezioso lavoro dei dream coach di VISES e Assocamuna.

Il progetto Green Jobs

Avviato in Lombardia nel 2015, a partire dal 2018 il progetto si è esteso a livello nazionale, interessando 157 classi e più di 3.000 studenti, grazie al coinvolgimento di altre 8 Fondazioni di origine bancaria aderenti all’ACRI: Fondazione CRT, Compagnia di San Paolo, Fondazione Carispezia, Fondazione Cariparo, Fondazione Caritro, Fondazione CR di Perugia, Fondazione Tercas e Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana.

I vincitori del premio

Una giuria di esperti ha valutato le 23 mini-imprese GJ, decretando i 3 vincitori per la Lombardia:

Brown&Green della classe 4°E dell’IIS Marignoni-Polo di Milano con una linea di prodotti a base di fondi di caffè riciclati e ingredienti 100% naturali;

CiChoice della classe 4°CL dell’IIS Lunardi di Brescia con un portachiavi-portamozziconi realizzato in sughero e alluminio, personalizzabile con cover in stoffa: tutto riciclato;

Green Bike della classe 4° MO dell’IIS Greggiati di Ostiglia con l’ideazione di un servizio di recupero

bici, restauro, rivendita e bike sharing.

Il lavoro svolto

La finale arriva al termine di un percorso che si è articolato attraverso lezioni in aula e online durante le quali i ragazzi hanno trovato soluzioni concrete in risposta ai problemi ambientali, hanno imparato a conoscere i modelli organizzativi e di gestione imprenditoriale, percorrendo tutti gli step che trasformano un’idea in un’attività imprenditoriale green.

Le parole degli organizzatori

“In questo momento di emergenza, che ha messo a dura prova tutto il sistema scolastico – spiega Elena Jachia, Direttore Area Ambiente di Fondazione Cariplo – i docenti e i ragazzi di Green Jobs si sono messi in gioco per portare a conclusione il percorso svolto in questi mesi, sperimentando nuove modalità didattiche con innovazione e creatività e dando prova di resilienza e capacità di adattamento. La Fondazione Cariplo da anni promuove Green Jobs e a maggior ragione, in questo periodo di incertezza, intende essere vicina agli adulti del domani e accompagnarli verso un futuro lavorativo e professionale più sostenibile”.

L’obiettivo di Green Jobs

Il progetto Green jobs, pur essendo partito tempo fa, è completamente in linea con le nuove indicazioni della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo che pochi giorni fa ha varato una riprogettazione dell’attività filantropica 2020 per 60 milioni di euro, all’interno della quale trova un posto importante il filone che riguarda l’individuazione di opportunità di sviluppo economico e di creazione di posti di lavoro, soprattutto in chiave green, con grande attenzione alle tematiche ambientali

I 3 team vincitori parteciperanno all’evento finale nazionale che si terrà online il 21 maggio 2020, dove saranno chiamati a raccontare a tutta la Community Green Jobs il proprio progetto, ma anche l’esperienza di resilienza vissuta in questi mesi di emergenza.

