Grave malore per un 16enne, intervengono ambulanza e automedica. E’ accaduto oggi, domenica 23 maggio 2021, a Brugherio: l’adolescente trasportato in ospedale.

Grave malore per un 16enne

Paura per un 16enne che oggi, domenica, in tarda mattinata, si è sentito male in strada, a Brugherio, in via Vittorio Veneto. Dopo la chiamata al 112, il Numero unico di emergenza, fatta alle 13.30, sul posto la Centrale operativa ha inviato un’ambulanza della Croce Bianca di Brugherio e un’automedica, in codice rosso.

L’adolescente trasportato in ospedale

Una volta stabilizzate le sue condizioni, il 16enne è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita.