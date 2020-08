Grave infortunio sul lavoro: operaio cade da un’altezza di tre metri

Ancora un grave incidente sul lavoro. A Osio Sotto ieri pomeriggio, giovedì 28 agosto 2020, un operaio di 56 anni è caduto mentre lavorava nei pressi di un distributore di carburante, lungo la strada che porta a Brembate.

L’uomo, 56 anni, lattoniere di Grignano, frazione di Brembate, è caduto da un’altezza di circa tre metri e mezzo mentre installava un profilo in metallo a una tettoia, sul retro di un albergo sulla Provinciale che collega Boltiere con Brembate.

Grave infortunio sul lavoro

Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso, in codice rosso. Sul posto i volontari di Casirate soccorso, oltre all’Ats e ai carabinieri. Non sarebbe in pericolo di vita, ma ha riportato un grave trauma facciale.

L’operaio, un lattoniere libero professionista, stava sistemando le scossaline del tetto di un’autorimessa quando è improvvisamente caduto a terra. Due tecnici dell’Ufficio PSAL di Bergamo Ovest di ATS Bergamo sono sul posto per cercare di comprendere la dinamica dei fatti considerato che l’infortunato stava lavorando da solo. Il lavoratore è stato portato in codice rosso all’Ospedale Papa Giovanni XXIII.

