Grave incidente in A4: soccorse cinque persone, tra cui due adolescenti

Un grave incidente si è verificato poco prima dell'alba di oggi, giovedì 26 agosto 2021, sull'Autostrada A4, all'altezza di Basiano. Coinvolte cinque persone, tra cui due ragazzini.

Grave incidente in A4

Il sinistro si è verificato poco prima delle 5 sul lato dell'autostrada che conduce in direzione Torino. Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) parla di un ribaltamento di una vettura, con cinque persone coinvolte, una ragazzina di 12 anni, un ragazzino di 15, e tre adulti, tra i 37 e i 47 anni.

Sul posto sono intervenute quattro ambulanze e un'automedica, allertate in codice rosso. Tre dei coinvolti alla fine hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale, uno in codice rosso al San Gerardo di Monza e due in giallo a Vimercate.