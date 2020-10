Grave incidente in A4: code in aumento. E’ avvenuto oggi pomeriggio, lunedì, nel tratto tra Agrate e Cambiago.

Grave incidente in A4

Un sinistro stradale è avvenuto oggi, lunedì 5 ottobre 2020, alle 17.30, sull’autostrada A4 in direzione Torino. L’incidente si è verificato tra Cavenago-Cambiato e il bivio con l’A58, la Teem. Code in aumento sono registrate da Autostrade per l’Italia. Il consiglio è di trovare strade alternative. Sul posto la Centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Ad essere allertato inizialmente era stato anche l’elisoccorso. Secondo quanto appreso al momento, a rimanere coinvolta sarebbe stata una donna di 56 anni. Sul posto anche la Polizia Stradale.

