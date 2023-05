Perde l'equilibrio e cade nel Naviglio a Gorgonzola: salvato dai pompieri

Dopo essere caduto nel Naviglio a Gorgonzola, non riusciva a risalire l'argine per tornare in strada: l'uomo è stato soccorso dai Vigili del Fuoco, che lo hanno aiutato.

Tuffo nel naviglio a Gorgonzola

Una disavventura vera e propria quella che ha vissuto ieri, martedì 3 maggio 2023, un 53enne residente a Cassina, che si trovava nella frazione Riva nei pressi del naviglio.

Poco dopo mezzanotte e mezza l'uomo ha perso l'equilibrio ed è precipitato nel Naviglio, nei pressi della frazione Riva di Gorgonzola.

Fortunatamente l'acqua era poco profonda, non più di trenta centimetri, ma quando il cassinese ha tentato di risalire si è reso conto di non riuscire ad arrampicarsi sull’argine.

Sono sopraggiunti Carabinieri e Vigili del Fuoco

Sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri della Compagnia di Pioltello insieme ai Vigili del Fuoco della caserma di Gorgonzola, oltre a un’ambulanza in codice giallo.

I pompieri hanno estratto l’uomo e grazie a una scala lo hanno aiutato a tornare sulla strada. L'uomo poi rifiutato il trasporto in ospedale.